



Стало известно о последних месяцах жизни легенды КВН Маслякова

Легенда КВН Александр Масляков в последние месяцы находился в отделении паллиативной помощи в московской больнице.



Об этом сообщает SHOT.



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Уточняется, что ведущий находился в окружении семьи и давно уже не общался с журналистами. В 2022 году у него диагностировали неоперабельный рак легких.



Около двух лет Масляков боролся с заболеванием. А восемь месяцев назад врачи сообщили ему, что больше не поможет.



Постоянный член жюри КВН Юлий Гусман в комментарии Super сообщил, что Масляков был одним из самых ярких телевизионных работников.



"Он был в каждом нашем доме, он был капитаном корабля. Александр Васильевич, Светлана Анатольевна и Александр Александрович были большой телевизионной семьей. Сил им и терпения, чтобы пережить это горе. Это действительно всенародное горе. Вечная память, человек с большой буквы", - отметил он.