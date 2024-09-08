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В Китае запретят иностранцам усыновлять детей
08.09.2024 05:35 Алина Груднева

В Китае запретят иностранцам усыновлять детей

В Китае запретят иностранцам усыновлять детей из-за падения уровня рождаемости.

По данным американского канала CNN, о прекращении соответствующей программы объявили власти КНР.

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Уточняется, что будут исключения. Например, если речь будет едти о кровных родственниках. Согласно новому решению, даже все незавершенные усыновления должны быть прекращены.
  
Программа международного усыновления отменяется в попытках противостоять быстрому снижению уровня рождаемости и угрозе демографического кризиса.
  
Она была приостановлена в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. 

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