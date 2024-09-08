



В Китае запретят иностранцам усыновлять детей

В Китае запретят иностранцам усыновлять детей из-за падения уровня рождаемости.



По данным американского канала CNN, о прекращении соответствующей программы объявили власти КНР.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что будут исключения. Например, если речь будет едти о кровных родственниках. Согласно новому решению, даже все незавершенные усыновления должны быть прекращены.



Программа международного усыновления отменяется в попытках противостоять быстрому снижению уровня рождаемости и угрозе демографического кризиса.



Она была приостановлена в 2020 году на фоне пандемии коронавируса.