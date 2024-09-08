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Шольц ответил, может ли остаться на второй срок
08.09.2024 06:44 Алина Груднева

Шольц ответил, может ли остаться на второй срок

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что сможет остаться на второй срок после выборов, которые состояться в 2025 году.

Об этом сообщает информационное агентство dpa, со ссылкой на его заявление.

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"Я твердо рассчитываю на то, что СДПГ и я получим мандат, который будет достаточно сильным для того, чтобы возглавить следующее правительство", - отметил он, говоря о негативных результатах опроса общественного мнения.

По словам Шольца, управлять государством легче не будет, поэтому его партия должна делать все, что может.

"Для СДПГ и для меня важно выдвинуть прагматичные и реалистичные предложения относительно того, как Германия может действительно достичь прогресса", - добавил он.

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