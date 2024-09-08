



Нэнси Пелоси: США должны более полно использовать свои отношения с Израилем

Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила в субботу, 7 сентября что США должны "более полно использовать" свои отношения с Израилем для сокращения жертв среди мирного населения в Газе, сообщает The Hill.



Пелоси заявила, что ситуация в Газе "нетерпима", но подтвердила поддержку США Израилю и его праву на самооборону, назвав страну "нашим партнером по безопасности, нашим партнером по ценностям и т. д.".



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"Главное отличие, о котором идет речь в дебатах, заключается в том, где провести границу", — заявила Пелоси во время своего выступления в субботу, 7 сентября на фестивале The Texas Tribune в Остине, когда ее спросили, продолжат ли демократы в Конгрессе поддерживать передачу американского оружия Израилю.



"Мы всегда говорили, что поможем Израилю защитить себя, хотя люди могут подумать, что часть этого оружия используется в наступательных целях", — добавила она. "Это вызов. Это не так просто, как может показаться, но я действительно думаю, что мы должны иметь возможность более полно использовать наше влияние на Израиль, чтобы гарантировать, что сопутствующий ущерб гражданским лицам не будет чем-то, с чем мы можем себя ассоциировать".

