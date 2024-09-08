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Российские дроны нарушили воздушное пространство страны НАТО
08.09.2024 09:25 Алина Груднева

Российские дроны нарушили воздушное пространство страны НАТО

В ночь на 8 сентября российские ударные дроны типа Shahed 136, которые предназначались Украине, залетели в Румынию.

В стране подняли по тревоге авиацию.

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По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, румыны не решились сбивать дроны. БПЛА находились в районе Сабангии.  

Полетав в воздушном пространстве страны НАТО, беспилотники развернулись и отправились в сторону Украины, чтобы атаковать Одесскую область, а именно район города Вилкого, который находится на границе с Румынией.

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