



Американцы предложили Израилю и Ливану обмен территориями





Кувейтская газета "Аль-Джарида" опубликовала 8 сентября сообщение о том, что американские официальные лица предложили на недавней виртуальной встрече с израильскими коллегами обмен территориями между Ливаном и Израилем. Предложение сделано “в рамках всеобъемлющего урегулирования”, которое положит конец конфликтам вдоль границы, а также “окончательно разрешит пограничный спор на суше между Ливаном и Израилем”.



Согласно публикации, израильская сторона на встрече вновь выдвинула основное требование о полной эвакуации сил "Хезболлы" на 10 км от границы, требование, которое организация в настоящее время отвергает.



С другой стороны, в предложении Вашингтона по дипломатическому урегулированию рассматриваются две основные нерешенные проблемы: первая — это вопрос "Точки B1", самой западной точки на "Голубой линии", с видом на израильский туристический объект в Рош-ха-Никра. Предложение, представленное по этому вопросу, заключается в признании этой точки частью Ливана, при этом войска ООН будут развернуты там “в качестве надежного посредника для обеих сторон”.



Вторая точка касается кибуца Мисгав-Ам, который относится к региональному совету Верхней Галилеи. Здесь американцы предлагают вариант обмена территориями, который не изменит характеристики кибуца, в обмен на участок земли, вдвое больший по площади, чем тот, что находится под контролем Израиля. Другие вопросы, такие как статус ферм Шебаа, холмы деревни Шуба и северная часть деревни Раджар, переносятся на более поздний этап.



На данный момент нет четкого ответа по поводу эскалации с обеих сторон и того, является ли это подготовкой к новому военному этапу в будущем в рамках расширения масштаба боевых действий.