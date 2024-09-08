



Новый глава МИД Украины миру: разрешите наносить удары по России

Новый министр иностранных дел Украины Андрея Сибига призвал мировое сообщество не ограничивать страну в нанесении ударов по территории России.



Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Х.



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"Страна, которая защищается от агрессии в соответствии со статьей 51 Устава ООН, не может быть ограничена в защите", - пояснил он.



По словам Сибиги, Украина, согласно международному праву, может наносить удары по законным военным целям в России.



"Разрешите Украине бить в ответ и защитить жизнь", - призвал он.