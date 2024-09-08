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Новый глава МИД Украины миру: разрешите наносить удары по России
08.09.2024 11:58 Алина Груднева

Новый глава МИД Украины миру: разрешите наносить удары по России

Новый министр иностранных дел Украины Андрея Сибига призвал мировое сообщество не ограничивать страну в нанесении ударов по территории России.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Х.

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"Страна, которая защищается от агрессии в соответствии со статьей 51 Устава ООН, не может быть ограничена в защите", - пояснил он.

По словам Сибиги, Украина, согласно международному праву, может наносить удары по законным военным целям в России. 

"Разрешите Украине бить в ответ и защитить жизнь", - призвал он.

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