



Иран накинулся на Запад с обвинениями из-за Украины и Израиля

Иран считает, что именно Запад якобы виноват в войне в Украине и ситуации в Израиле.



Такое заявление сделал иранский посол в России Казем Джалали в комментарии информационному агентству ТАСС.



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"Вмешательство коллективного Запада обострило ситуацию и каждый день усложняет этот процесс. Запад доказал нам на практике, что у него совсем нет воли к перемирию", - сказал он.



По словам дипломата, таковым подход Запада является не только в отношении Украины. Он припомнил войну между Израилем и ХАМАСом в Газе, обвинив израильтян в "преступлениях и убийствах обычных граждан".



"Мы видим, что американцы все так же поставляют оружие Израилю. И Совбезу ООН не дают принять резолюцию о прекращении огня. К большому сожалению, это и есть подход Запада. Они хотят сеять раздор, сеять войну, чтобы укрепить свою гегемонию", - добавил Джалали.