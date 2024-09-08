



Глава ЦРУ: риск ядерного удара РФ по Украине представлялся реальным

В позапрошлом, 2022 году, риск применения Россией тактического ударного оружия для удара по территории Украины был весьма реальным.



По данным The Telegraph, такое заявление сделал глава ЦРУ Билл Бернс, выступая в Лондоне.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По его словам, такой риск существовал во время контрнаступления Вооруженных сил Украины на северо-востоке страны.



"Осенью 2022 года был момент, когда я подумал, что существовал реальный риск потенциального применения тактического ядерного оружия", - пояснил Бернс.



По словам главы ЦРУ, ему поручили предупредить коллегу в РФ Сергея Нарышкина о недопустимости таких действий. Их первая личная встреча тогда состоялась в Анкаре.