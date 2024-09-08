



Хуситы утверждают, что сбили американский беспилотник

Йеменские хуситы утверждают, что сбили американский беспилотник MQ-9, летевший над страной. Это, возможно, очередное сбитие разведывательного БПЛА стоимостью в несколько миллионов долларов.



По словам повстанцев, США ответили авиаударами по территории, контролируемой хуситами.



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Американские военные не ответили на просьбу прокомментировать заявление хуситов. Они не предоставили никаких фотографий или видео в поддержку заявления, как делали это в прошлом, хотя такой материал может появиться в пропагандистских кадрах несколько дней спустя.



В предварительно записанном видеообращении военный представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сари говорит, что хуситы сбили беспилотник над йеменской провинцией Мариб. Он не приводит никаких подробностей о том, как сбили БПЛА.

