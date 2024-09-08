



Блинкен отправится в Великобританию для встреч по Ближнему Востоку и Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Великобританию, сообщает Госдепартамент. Визит состоится через неделю после того, как Великобритания приостановила действие некоторых лицензий на экспорт оружия в Израиль из-за оборудования, которое может быть использовано в войне в Газе.



В ходе поездки, запланированной на вторник, 10 сентября Блинкен откроет стратегический диалог между США и Великобританией, "подтвердив наши особые отношения", заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.



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Блинкен также встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками, чтобы обсудить такие вопросы, как Индо-Тихоокеанский регион, оборонительный пакт AUKUS между США, Австралией, Великобританией и Ближним Востоком, а также коллективные усилия по поддержке Украины в войне против России.

