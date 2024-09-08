



Седокова разводится уже в третий раз

Популярная российская певица Анна Седокова подала на развод уже в третий раз.



В этом она призналась в своем аккаунте в Instagram.



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"Говорят, женщина становится красивее после развода. Ну что же, посмотрим. Я знаю, вы видите перемены во мне - и внешние, и внутренние. Да, они есть. Помимо голоса, со мной осталась моя смелость, решительность и вера во все самое лучшее", - отметила певица.



По словам Седоковой, с ней остаются дети и ее песни, которые ей напоминают о том, что ее жизнь - это ее дело.



"А также мои ошибки, которые исправлять исключительно мне. Грязи не будет. Так что даже не пытайтесь ее разводить на моей странице. Мы взрослые люди и благодарны друг другу за путь, который прошли вместе. Он был сложный, но очень интересный. Все будет хорошо. Ваша Аня"», — подытожила она.