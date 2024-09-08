



Скрипачке запретили садиться на рейс из-за музыкального инструмента

Скрипачка Эстер Абрами, окончившая Королевский колледж музыки в Лондоне, раскритиковала авиакомпанию Ryanair из-за того, что ей запретили садиться на рейс с 200-летним музыкальным инструментом.



По данным New York Post, скрипку, которую изготовил мастер Жана-Батиста Вийома, хотели отправить вместе с остальным багажом.



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"Я впервые столкнулась с такой грубостью и публичным унижением", - возмутилась Абрами.



По словам скрипачки, перед посадкой на рейс ее уведомили, что она не может зайти в самолет со своим музыкальным инструментом.



Музыкант даже предложила любую цену, лишь бы 200-летняя скрипка была с ней в салоне. Однако в компании отказались ей продавать отдельно место для инструмента, сославшись на то, что билетов больше нет, хотя, по словам женщины, это было не так. В итоге, Эстер предложили либо сдать бесценный инструмент с общим багажом, либо идти прочь. Абрами пояснила, что ее инструмент очень хрупкий и дорогой.



"Требование к длине ручной клади, которую я уже оплатила, - 55 см. Моя скрипка размером 56 см, она помещалась по диагонали, а в остальном была на 1 см длиннее", - добавила она, комментируя ультиматум компании.



В итоге, скрипачка все же забронировала рейс, однако воспользовалась услугами другой авиакомпании.

