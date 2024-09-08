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Азербайджан хочет помочь с мирными переговорами между РФ и Украиной
08.09.2024 21:30 Алина Груднева

Азербайджан хочет помочь с мирными переговорами между РФ и Украиной

Азербайджан хочет помочь с мирными переговорами по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Такое заявление сделал президент страны Ильхам Алиев, выступая на международном форуме в Италии.

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По его словам, Баку может с этим помочь, поскольку имеет  прагматические отношения с двумя государствами.

"Если говорить о гипотетической возможности, то она вполне осуществима. Прежде всего, учитывая, что вместе с Россией и Украиной мы в течение 70 лет были частью СССР, мы поддерживаем разносторонние связи на уровне личных контактов и на политическом уровне", - отметил он.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Тем не менее, Баку не собирается присоединяться к санкциям против РФ.

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