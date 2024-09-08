



Предупреждение президента Таджикистана гражданам: будьте бдительны

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал граждан своей страны сохранять повышенную бдительность.



Свой призыв во время выступления по случаю 33-й годовщины независимости страны он объяснил угрозой терроризма.



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"В последние 4-5 лет ситуация в мире все больше осложняется, с каждым днем продолжаются ускоренное вооружение, "холодная война", угрозы и опасности современного мира, включая терроризм и экстремизм, киберпреступления и другие транснациональные организованные преступления", - предупредил он.



По словам Рахмона, граждане Таджикистана, как в стране, так и за рубежом, должны быть готовы к защите независимости и свободы, чтобы их "не застали врасплох".