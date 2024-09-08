Новости » Политика
Предупреждение президента Таджикистана гражданам: будьте бдительны
08.09.2024 18:55 Алина Груднева

Предупреждение президента Таджикистана гражданам: будьте бдительны

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал граждан своей страны сохранять повышенную бдительность.

Свой призыв во время выступления по случаю 33-й годовщины независимости страны он объяснил угрозой терроризма.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"В последние 4-5 лет ситуация в мире все больше осложняется, с каждым днем продолжаются ускоренное вооружение, "холодная война", угрозы и опасности современного мира, включая терроризм и экстремизм, киберпреступления и другие транснациональные организованные преступления", - предупредил он.

По словам Рахмона, граждане Таджикистана, как в стране, так и за рубежом, должны быть готовы к защите независимости и свободы, чтобы их "не застали врасплох".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы