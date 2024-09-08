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Харрис и Трамп идут впритык
08.09.2024 20:55 Алина Груднева

Харрис и Трамп идут впритык

Кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп почти сравняли свои шансы на победу.

Об этом свидетельствуют последние результаты опросов.

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По версии CBS, в Мичигане Харрис поддерживают 50% респондентов, Трампа - 49%. В Пенсильвании у демократки 50% поддержки, у республиканца - столько же. В то же время в Висконсине Камалу поддерживают 51% опрошенных, а Трампа - 49%.

Опрос NYT показал, что у Трампа рейтинг выше, чем у Харрис на один процентный пункт - 48% против 47%. 

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