



Республиканцы ответили, как Трамп может провалиться на дебатах

Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа может провалиться на дебатах, если он в очередной раз перейдет на личности.



По данным издания Politico, такие опасения выразили члены Республиканской партии.



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Уточняется, что соратники много недель призывали кандидата, чтобы тот сосредоточился конкретно на политической деятельности его соперницы Камалы Харрис, однако тот не слушал и позволял себе личные нападки.



"Я надеюсь, что он будет вести себя как парень, который был настоящим президентом, как парень, знающий всех мировых лидеров, и как парень, прошедший через огромное количество испытаний, и просто будет спокойным и уравновешенным", - отметил экс-спикер Палаты представителей Ньют Гингрич.



Республиканцы считают, что дебаты могут позволить Трампу поднять свои рейтинги, однако все будет зависеть от того, насколько он будет дисциплинирован.



"Если Трамп чувствует, что его загнали в угол, и чувствует, что трое на одного, то это может быть проблемой", - отметила республиканский стратег Триша Маклафлин.