



Камале Харрис прогнозируют победу на предстоящих выборах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис может одержать победу на предстоящих выборах в ноябре.



Такое мнение выразил историк Американского университета Аллан Лихтман в интервью газете The New York Times.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что он был одним из немногих, кто точно предсказал победу Дональда Трампа в 2016 году. Сразу после первых президентских дебатов между республиканцем и президентом США Джо Байденом в 2024-м, Лихтман также поспешил предупредить, что выход нынешнего американского лидера из гонки может стать "трагической ошибкой для демократов".



Теперь же историк считает, что уже с уверенностью можно сказать о том, что Харрис победит, несмотря на то, что ее дебаты с Трампом еще не состоялись.