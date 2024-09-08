



На территории страны НАТО рухнул российский дрон

В Латвии рухнул российский дрон, который проник в воздушное пространство страны с территории Беларуси.



Об этом сообщил президент страны Эдгарс Ринкевичс.



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По его словам, это произошло 7 сентября на востоке Латвии. По факту падения российского беспилотника ведется расследование.



"Мы в тесном контакте с нашими союзниками. Число таких инцидентов растет на восточном фланге НАТО, и мы должны решать их совместно", - отметил Ринкевичс.