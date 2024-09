На территории страны НАТО рухнул российский дрон

В Латвии рухнул российский дрон, который проник в воздушное пространство страны с территории Беларуси.



Об этом сообщил президент страны Эдгарс Ринкевичс.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По его словам, это произошло 7 сентября на востоке Латвии. По факту падения российского беспилотника ведется расследование.



"Мы в тесном контакте с нашими союзниками. Число таких инцидентов растет на восточном фланге НАТО, и мы должны решать их совместно", - отметил Ринкевичс.

Russian military drone has crashed in the Eastern part of Latvia yesterday. There is an ongoing investigation. We are in close contact with our allies. The number of such incidents is increasing along the Eastern flank of NATO and we must address them collectively.