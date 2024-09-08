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В Тольятти на заводе "АвтоВАЗ" вспыхнул пожар
08.09.2024 16:22 Алина Груднева

В Тольятти на заводе "АвтоВАЗ" вспыхнул пожар

Днем, 8 сентября, в российском Тольятти вспыхнул пожар на заводе "АвтоВАЗ".

По данным российских СМИ, это случилось во втором корпусе на металлургическом производстве.

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По данным ГУ МЧС,  пожарным удалось локализовать огонь на площади 70 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. Сотрудников предприятия эвакуировали. Причина пожара устанавливается.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России.

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