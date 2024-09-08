В Тольятти на заводе "АвтоВАЗ" вспыхнул пожар
Днем, 8 сентября, в российском Тольятти вспыхнул пожар на заводе "АвтоВАЗ".
По данным российских СМИ, это случилось во втором корпусе на металлургическом производстве.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
По данным ГУ МЧС, пожарным удалось локализовать огонь на площади 70 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. Сотрудников предприятия эвакуировали. Причина пожара устанавливается.
"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России.
💥Горит «АвтоВАЗ» в Тольятти — пожар в металлургическом цехе— Вячаслау Сiкора (@SIKORA_slava) September 8, 2024
Горит формировочная лента.
Огонь распространился на 50 квадратных метров.
На место едут спецслужбы. pic.twitter.com/TSr7vJU05O
На заводі "АвтоВАЗ" у Тольятті сталась пожежа.— олександр полуботько (@polu_olex) September 8, 2024
Пожежа почалась на одній із ліній заводу.https://t.co/DTw62M7Qrp pic.twitter.com/ocyd2WrBzd
г. Тольятти. Самарская обл.#россиявогне— Андрей74🇺🇦💪 (Санкции 💩!) (@andersen7474) September 8, 2024
Таинственно самовоспламенился и чудовищно горит некий металлургический цех рядом с заводом АвтоВАЗ. (или на его территории).🤷♂️
50 кв. м.
Идёт эвакуация. 😱 pic.twitter.com/qFkBgW5voc