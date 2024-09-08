



В Тольятти на заводе "АвтоВАЗ" вспыхнул пожар

Днем, 8 сентября, в российском Тольятти вспыхнул пожар на заводе "АвтоВАЗ".



По данным российских СМИ, это случилось во втором корпусе на металлургическом производстве.



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По данным ГУ МЧС, пожарным удалось локализовать огонь на площади 70 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. Сотрудников предприятия эвакуировали. Причина пожара устанавливается.



"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России.

💥Горит «АвтоВАЗ» в Тольятти — пожар в металлургическом цехе



Горит формировочная лента.



Огонь распространился на 50 квадратных метров.



На место едут спецслужбы. pic.twitter.com/TSr7vJU05O — Вячаслау Сiкора (@SIKORA_slava) September 8, 2024

На заводі "АвтоВАЗ" у Тольятті сталась пожежа.

Пожежа почалась на одній із ліній заводу.https://t.co/DTw62M7Qrp pic.twitter.com/ocyd2WrBzd — олександр полуботько (@polu_olex) September 8, 2024