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Украина организует подземное производство оружия
08.09.2024 17:05 Алина Груднева

Украина организует подземное производство оружия

Украина построит подземные заводы, чтобы производить оружие и боеприпасы.

Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский, выступая на международном экономическом форуме Амброзетти в Италии.

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По словам украинского лидера, подземное производство позволит снизить зависимость страны от задержек в поставках.

"Мы начнем производство оружия под землей, чтобы украинские солдаты могли защитить себя, даже когда поставки от наших партнеров задерживаются", - сказал он.

Зеленский добавил, что украинцы постепенно переносят войну обратно в Россию.

"Путин в конце концов почувствует давление и начнет искать только одной вещи - мира", - подчеркнул он.

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