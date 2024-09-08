Украина организует подземное производство оружия
Украина построит подземные заводы, чтобы производить оружие и боеприпасы.
Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский, выступая на международном экономическом форуме Амброзетти в Италии.
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По словам украинского лидера, подземное производство позволит снизить зависимость страны от задержек в поставках.
"Мы начнем производство оружия под землей, чтобы украинские солдаты могли защитить себя, даже когда поставки от наших партнеров задерживаются", - сказал он.
Зеленский добавил, что украинцы постепенно переносят войну обратно в Россию.
"Путин в конце концов почувствует давление и начнет искать только одной вещи - мира", - подчеркнул он.