



Ушел из жизни Александр Масляков

В воскресенье, 8 сентября, легенда КВН Александр Масляков скончался на 83-м году жизни.



По данным российских СМИ, информацию об этом подтвердила пресс-служба КВН.



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По данным Mash, Масляков, предположительно, умер от рака.



"Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу КВН, став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами", - сказано в заявлении КВН.



Напомним, что он ушел из КВН из-за рака легких. На популярном шоу он проработал 60 лет.



Опухоль у него нашли после того, как российский ведущий перенес коронавирус. В течение двух лет он находился по постоянным наблюдением врачей. В последнее время состояние его здоровья резко ухудшилось.