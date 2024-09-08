Королевская семья почтила память королевы Елизаветы II в годовщину ее смерти
Королевская семья обнародовала архивное фото покойной королевы Елизаветы II.
Таким образом во дворце почтили ее память во вторую годовщину смерти монарха, 8 сентября.
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На опубликованном портрете Елизавета с улыбкой на лице позировала в одном из ее традиционных нарядов.
"Помним королеву Елизавету II, 1926-2022", - написано под фото, которое было представлено Букингемским дворцом.