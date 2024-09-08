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Собран самый огромный в мире iPhone
08.09.2024 16:50 Алина Груднева

Собран самый огромный в мире iPhone

Самый огромный в мире iPhone, собранный ютуб-блогерами Аруном Майни aka Mrwhosetheboss и DIY Perks, попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Высота копии смартфона достигает 2 метра, а весит аппарат более 200 кг. 

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Энтузиасты использовали в качестве дисплея 88-дюймовый OLED-телевизор LG Signature. Камеры были заменены зеркальными фотоаппаратами. Также на аппарат был установлен Android с оболочкой в стиле iOS.

Смартфон-рекордсмен проехался по Лондону. Блогеры во время необычного турне выполняли разные задания.

"В детстве я часами пропадал в библиотеке, читая последние рекорды Гиннесса, поэтому получить награду самому кажется чем-то совершенно нереальным", - пояснил Mrwhosetheboss.
 

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