



Собран самый огромный в мире iPhone

Самый огромный в мире iPhone, собранный ютуб-блогерами Аруном Майни aka Mrwhosetheboss и DIY Perks, попал в Книгу рекордов Гиннеса.



Высота копии смартфона достигает 2 метра, а весит аппарат более 200 кг.



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Энтузиасты использовали в качестве дисплея 88-дюймовый OLED-телевизор LG Signature. Камеры были заменены зеркальными фотоаппаратами. Также на аппарат был установлен Android с оболочкой в стиле iOS.



Смартфон-рекордсмен проехался по Лондону. Блогеры во время необычного турне выполняли разные задания.



"В детстве я часами пропадал в библиотеке, читая последние рекорды Гиннесса, поэтому получить награду самому кажется чем-то совершенно нереальным", - пояснил Mrwhosetheboss.

