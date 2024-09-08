



В Китае маляр умер, проработав 104 дня лишь с одним выходным

У 30-летнего китайского маляра А'бао отказали внутренние органы из-за чрезмерной нагрузки на работе.



Мужчина проработал 104 дня, взяв выходной лишь на 101-й день.



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Почувствовав недомогание, рабочий решил передохнуть в общежитии. Спустя пару дней его состояние резко ухудшилось.



В итоге, маляра госпитализировали. Он умер в больнице от полиорганной недостаточности, вызванной пневмококковой инфекцией. Работодателя признали виновным в нарушении закона. Согласно постановлению суда, на здоровье умершего А'бао сказались переработки. Теперь работодателю придется выплатить семье покойного компенсацию в размере 56 тысяч долларов.