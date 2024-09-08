



Эдмундо Гонсалеса прятали больше месяца, - СМИ

Бывший кандидат в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалес, который признан международным сообществом законно выбранным лидером страны, больше месяца прятался в посольстве Нидерландов.



Соответствующее сообщение распространило издание NOS



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По словам министра иностранных дел Нидерландов Каспара Вельдкампа, Гонсалес попросил дипломатическое учреждение защитить его, опасаясь за свою безопасность.



Как уже сообщалось ранее, после выдачи ордера на его арест, оппозиционер отправился в испанское посольство, откуда на военном самолете сбежал в Испанию. Там ему предоставили политическое убежище.