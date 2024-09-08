



В Украине запретили пленным россиянам звонить домой

В Украине запретили военнопленным россиянам звонки домой на фоне роста случаев казней украинских военных.



Такое заявление сделал омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец 8 сентября.



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"Скажу откровенно, некоторые вещи мы меняем. Например, было очень много дискуссий о возможности российских военнопленных звонить своим родным на территорию России. На сегодня нам сообщили, что у россиян сохраняется возможность писать письма, но права на совершение телефонных звонков у них больше нет", - пояснил омбудсмен.



По его словам, соответствующий запрет не идет в разрез с Женевской конвенцией.