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Папу Римского встретили в Папуа-Новой Гвинее песнями и плясками
08.09.2024 22:30 Алина Груднева

Папу Римского встретили в Папуа-Новой Гвинее песнями и плясками

Папа Римский Франциск отправился с официальным визитом в Папуа-Новую Гвинею. 

По данным информационного агентства Associated Press, на его мессе в Порт-Морсби собрались около 35 тысяч человек.

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"Вы, живущие на этом великом острове в Тихом океане, иногда можете думать, что вы оказались на далекой земле, на краю света. И все же сегодня Господь хочет приблизиться к вам, преодолеть расстояния, дать знать: вы в Его сердце, каждый из вас важен для Него", - сказал Франциск во время проповеди.

После этого понтифик отправился в Ванимо, сопровождая доставку тонны гуманитарной помощи. Там его встретили с песнями и плясками около 20 тысяч человек.

Папа Франциск, обращаясь к гражданам, призвал к завершению внутренних конфликтов в Папуа-Новой Гвинее.

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