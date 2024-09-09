



В WhatsApp появится долгожданное обновление

В мессенджере WhatsApp введут долгожданное обновление.



По данным The Verge, пользователи смогут напрямую переписываться с теми, кто пользуется Telegram, iMessage, Google Messages, Signal и другими месседжерами.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



До настоящего момента такой удобной функции взаимодействия не было. Это нововведение будет внедряться постепенно.



Модернизация WhatsApp стала возможной благодаря вступлению в силу новых законов Евросоюза, которые обязывают сделать совместимыми разные мессенджеры.