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В WhatsApp появится долгожданное обновление
09.09.2024 03:34 Алина Груднева

В WhatsApp появится долгожданное обновление

В мессенджере WhatsApp введут долгожданное обновление.

По данным The Verge, пользователи смогут напрямую переписываться с теми, кто пользуется Telegram, iMessage, Google Messages, Signal и другими месседжерами.

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До настоящего момента такой удобной функции взаимодействия не было. Это нововведение будет внедряться постепенно. 

Модернизация WhatsApp  стала возможной благодаря вступлению в силу новых законов Евросоюза, которые обязывают сделать совместимыми разные мессенджеры.

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