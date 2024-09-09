В WhatsApp появится долгожданное обновление
В мессенджере WhatsApp введут долгожданное обновление.
По данным The Verge, пользователи смогут напрямую переписываться с теми, кто пользуется Telegram, iMessage, Google Messages, Signal и другими месседжерами.
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До настоящего момента такой удобной функции взаимодействия не было. Это нововведение будет внедряться постепенно.
Модернизация WhatsApp стала возможной благодаря вступлению в силу новых законов Евросоюза, которые обязывают сделать совместимыми разные мессенджеры.