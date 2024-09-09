



В Швейцарии ответили, сколько потратят на проведение Евровидения-2025

В Швейцарии планируют потратить на подготовку песенного конкурса Евровидение-2025 в Базеле около 37 миллионов евро (35 млн франков).



По данным Bazonline, об этом сообщили организаторы шоу.



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Швейцарский парламент уже утвердил финансирование конкурса. Полмиллиона евро будет выделено на защиту трансляции от кибератак, 8 млн - на безопасность. Больше всего денег выделено на сцену и инфраструктуру - 14,6 млн швейцарских франков.



В свою очередь, на проживания и мероприятия будет выделено 5 млн, на транспорт - 2 млн. Полуфиналы назначены на 13 и 15 мая, а финал на 17-е.