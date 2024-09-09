



Германия решила ужесточить контроль на сухопутных границах

Власти Германии решили ужесточить контроль на всех сухопутных границах страны.



По данным таблоида BILD, такое распоряжение выпустила федеральный министр внутренних дел страны Ненси Фезер.



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Она уведомила комиссию ЕС о том, что ужесточенный контроль на границах вводится для ограничения количества нелегалов.



Такие меры поясняются защитой внутренней безопасности Германии от угроз исламистского террора и трансграничной преступности.