



Дроны парализовали работу аэропорта в Швеции

В ночь на 9 сентября стокгольмский аэропорт "Арланда" останавливал работу из-за дронов.



По данным AIR Live, минимум пять самолетов были перенаправлены в другие места.



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В небе над аэропортом заметили как минимум четыре беспилотника. После того, как инцидент был исчерпан, "Арланда" возобновил работу. Полиция начала расследование по факту саботажа и нарушения Закона о безопасности.



"Мы подозреваем, что это был преднамеренный акт, но я не могу ответить, с какой целью. Учитывая конфиденциальность расследования, мы не хотим предоставлять информацию о том, какой дрон и кто видел", - пояснил представитель шведской полиции Даниэль Викдал.

