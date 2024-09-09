



Иран: сообщения об отправке ракет в РФ - психологическая война

В Иране продолжили отрицать на официальном уровне сообщения о передаче России баллистических ракет малой дальности.



Соответствующее заявление сделал высокопоставленный представитель Корпуса стражей исламской революции Фазлоллы Нозари.



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"Никакие ракеты не были отправлены в Россию, это утверждение является своего рода психологической войной. Иран не поддерживает ни одну из сторон украинского конфликта", — сказал представитель КСИР.



В свою очередь, Кремль напрямую не опроверг информацию о получении партии ракет от Ирана.



"Мы видели этот отчет, не всегда такая информация соответствует действительности. Иран — наш важный партнер, мы развиваем наши торгово-экономические отношения, развиваем наше сотрудничество и диалог по всем возможным направлениям, включая самые чувствительные", - уклончиво ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.