



Драги призвал ЕС увеличить инвестиции на 800 млрд в год

Бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги призвал ЕС инвестировать до 800 млрд евро в год дополнительно, чтобы сделать блок более конкурентоспособным, и взять на себя обязательство регулярно выпускать общие облигации для конкуренции с Китаем и США.



В своем докладе о конкурентоспособности Европейского Союза Драги призвал блок развивать передовые технологии, создать план по достижению климатических целей и усилить оборону и безопасность критически важного сырья, назвав эту задачу "экзистенциальным вызовом".



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Драги заявил, что Европе необходимо будет увеличить инвестиции примерно на 5 процентных пунктов ВВП блока — уровень, не наблюдавшийся более 50 лет — чтобы преобразовать свою экономику и сохранить конкурентоспособность. Он предупредил, что экономический рост ЕС "постоянно медленнее", чем в США, что ставит под сомнение способность блока достаточно быстро цифровизировать и декарбонизировать экономику, чтобы иметь возможность конкурировать со своими конкурентами на востоке и западе.



"Если Европа не сможет стать более производительной, нам придется выбирать. Мы не сможем сразу стать лидером в области новых технологий, маяком климатической ответственности и независимым игроком на мировой арене", — написал он в отчете. "Нам придется умерить некоторые, если не все, наши амбиции".



Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, поручившая Драги подготовить доклад, должна будет решить, какую часть его рекомендаций следует выполнить.

