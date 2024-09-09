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Лавров: Ближний Восток на грани крупной региональной войны
09.09.2024 15:59 MIGnews.com

Лавров: Ближний Восток на грани крупной региональной войны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с высокопоставленными официальными лицами Саудовской Аравии в рамках официального визита в столицу страны Эр-Рияд.

В первоначальном заявлении МИД России говорилось, что Лавров провел переговоры с генеральным секретарем Совета сотрудничества стран Персидского залива (СПЗ) Джасемом Мохаммедом аль-Будаиви, в ходе которых он определил развитие связей со странами Персидского залива как важный приоритет для Москвы.

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"Для нас действительно важным приоритетом является развитие отношений со странами Персидского залива как в сфере экономики, технологий, торговли, так и, конечно, по многим международным вопросам", — заявил Лавров в своем вступительном слове.

Лавров также заявил, что регион Персидского залива всегда находится в центре внимания текущей повестки дня.

По данным Quds News Network, министр иностранных дел России Сергей Лавров также предупредил, что Ближний Восток находится на грани крупной региональной войны.
 

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