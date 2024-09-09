



Польша нейтрализовала диверсионную группу, связанную с Беларусью и Россией

Польские службы безопасности нейтрализовали диверсионную операцию, организованную Россией и Беларусью, которая была направлена на дестабилизацию Польши, заявил вице-премьер Кшиштоф Гавковский 9 сентября.



Варшава неоднократно обвиняла Москву в попытке дестабилизировать Польшу из-за ее роли в предоставлении военной помощи ее соседу Украине, обвинения, которые Россия отвергла.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Диверсанты, действующие из Беларуси в сотрудничестве с Россией, проникли в местные и центральные государственные учреждения, включая государственные компании, реализующие военные контракты, сказал он.



"Белорусские и российские иностранные службы... имели конкретную цель: получать информацию, шантажировать отдельных лиц и учреждения и вести фактическую кибервойну", - сказал Гавковский, который также является министром по цифровым вопросам. Гавковский сказал, что кибератаки удвоились с прошлого года.

