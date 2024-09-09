



В Румынии пояснили, почему не стали сбивать российский дрон

В Румынии не стали сбивать российский дрон, который 8 сентября вторгся в воздушное пространство страны, поскольку целью была Украина.



По данным Agerpres, такое объяснение сделал премьер-министр Марчел Чолаку.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Если бы беспилотники целились по румынской территории, конечно, наша страна бы вмешалась", - отметил он.



В то же время, Чолаку отметил, что реакция на нарушение воздушного пространства все же была, поскольку по тревоге были подняты истребители F-16, которые помогали отслеживать действия беспилотника.



Румынский премьер признал действия россиян провокацией. Он считает, что целью такого поступка была проверка способности стран, граничащих с Украиной, отреагировать на такой инцидент.