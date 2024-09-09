



Кит, названный в честь Путина, не был застрелен

"Вскрытие не выявило никаких данных, указывающих на то, что Хвалдимир был застрелен", — говорит Амунд Прид Ревхейм из Юго-Западного полицейского округа Норвегии.



Знаменитый кит-белуха был найден мертвым в водах недалеко от Ставангера 31 августа. Прозванный норвежцами Хвалдимиром (сочетание слова кит и имени президента России) из-за его возможной связи со спецслужбами России, смерть белухи попала в заголовки мировых новостей. Так же, как и когда на прошлой неделе группа по защите прав животных

OneWhale заявила, что было обнаружено пулевое отверстие, это весомый признак того, что кит был застрелен.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Норвежское управление рыболовства обратилось в Ветеринарный институт с просьбой провести вскрытие кита.



"Мы получили предварительный отчет о расследовании от Ветеринарного института", — рассказал Амунд Прид Ревхейм, глава отдела по охране окружающей среды Северного моря следственного подразделения полиции Ставангера.



В пресс-релизе полиции говорится , что видимые раны на коже кита, показанные на фотографиях для СМИ, "совершенно поверхностны".



Полиция утверждает, что эти травмы не затронули жизненно важные органы и не носят смертельного характера, добавляя, что в отчете о вскрытии не содержится выводов о причинах этих травм.



"Был сделан рентгеновский снимок передней части кита длиной более четырех метров, где находятся раны. Здесь не было обнаружено ничего, что указывало бы на то, что эти травмы получены в результате выстрелов. Также не было найдено никаких пуль", — говорит Прид Ревхейм.



Он рассказывает, что вскрытие показало, что желудок кита был пуст. "Кроме того, большинство органов вышли из строя. В проведенных расследованиях нет ничего, что могло бы установить, что именно деятельность человека напрямую привела к смерти Хвалдимира", — добавляет Прид Ревхейм.

