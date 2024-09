Последствия удара по авиабазе под Волгоградом показали со спутника

Британская разведка предоставила спутниковые снимки, на которых запечатлены последствия украинского удара по авиабазе Мариновка в Волгоградской области, нанесенного 22 августа.



Судя по кадрам, в результате атаки есть масштабные разрушения.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В разведке пояснили, что разрушены четыре укрытия для самолетов. Также повреждены еще три укрытия, разрушены обтекатель антенны, вспомогательные здания и открытые складские помещения.











Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 September 2024.#StandWithUkraine 🇺🇦