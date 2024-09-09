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Последствия удара по авиабазе под Волгоградом показали со спутника
09.09.2024 12:37 Алина Груднева

Последствия удара по авиабазе под Волгоградом показали со спутника

Британская разведка предоставила спутниковые снимки, на которых запечатлены последствия украинского удара по авиабазе Мариновка в Волгоградской области, нанесенного 22 августа.

Судя по кадрам, в результате атаки есть масштабные разрушения.

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В разведке пояснили, что разрушены четыре укрытия для самолетов. Также повреждены еще три укрытия, разрушены обтекатель антенны, вспомогательные здания и открытые складские помещения.
Британская разведка показала спутниковые снимки после удара по авиабазе под Волгоградом

Британская разведка показала спутниковые снимки после удара по авиабазе под Волгоградом
Британская разведка показала спутниковые снимки после удара по авиабазе под Волгоградом
 

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