Последствия удара по авиабазе под Волгоградом показали со спутника
Британская разведка предоставила спутниковые снимки, на которых запечатлены последствия украинского удара по авиабазе Мариновка в Волгоградской области, нанесенного 22 августа.
Судя по кадрам, в результате атаки есть масштабные разрушения.
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В разведке пояснили, что разрушены четыре укрытия для самолетов. Также повреждены еще три укрытия, разрушены обтекатель антенны, вспомогательные здания и открытые складские помещения.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 September 2024.#StandWithUkraine 🇺🇦— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 9, 2024