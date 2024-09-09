



Катастрофа F-16, Курская операция, соотношение БК с Россией: интервью Сырского

О результатах расследования катастрофа F-16, операции ВСУ в Курской области и новом соотношении боеприпасов с Россией рассказал главком ВСУ Александр Сырский в интервью CNN.



Так, результаты расследования недавней катастрофы F-16 будут обнародованы в ближайшее время. Несмотря на трагедию, самолеты F-16 уже доказали свою эффективность в борьбе с вражескими ракетами, сообщил Сырский, отметив, что пилоты F-16 прошли обучение у союзников и были тщательно отобраны.



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По его словам, комиссия Министерства обороны уже проводит расследование обстоятельств крушения, и результаты будут вскоре известны. Он также подчеркнул, что пара F-16 уже уничтожила четыре крылатые ракеты противника, что подтверждает их важность для усиления обороноспособности Украины.



Сырский также рассказал, что Россия планировала наступление на Сумском направлении после атак в Харьковской области. Однако операция ВСУ в Курской области и успешное сопротивление российских войск сорвали эти планы. Вражеские силы были вынуждены перейти к обороне в ряде районов.



Говоря о боевых действиях, Сырский подчеркнул, что Украина перенесла сражения на территорию противника, создав собственную зону безопасности и взяв в плен значительное количество российских солдат. Эти действия способствовали уменьшению угрозы наступления России и созданию "обменного фонда" для освобождения украинских военных.



Главком также поделился новыми данными о соотношении боеприпасов между ВСУ и РФ. Если год назад россияне использовали в шесть-девять раз больше боеприпасов, чем Украина, то теперь этот разрыв сократился до 1:2. Украина компенсирует недостаток боеприпасов использованием беспилотных систем, повышая их эффективность и совершенствуя управление.



Хотя Россия сохраняет численное преимущество в авиации, артиллерии и живой силе, Украина делает акцент на высокотехнологичном оружии, беспилотных системах и маневрировании силами.