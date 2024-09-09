



В Кремле заинтересовались мирной инициативой Шольца – хотят знать детали

В Кремле хотели бы услышать детали "мирного плана" от канцлера ФРГ Олафа Шольца, а также "мирный план" от США. Но пока предпосылки мирного урегулирования в Украине не прослеживаются – заявлений по этому поводу со стороны США пока нет.



Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 9 сентября.



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"Мы слышим разные заявления из европейских стран, но мы не видим по этому поводу заявлений, собственно, из той страны, которая дирижирует всем этим процессом, дирижирует коллективным Западом", – заявил Песков.



Он заверил, что в Москве не отмахиваются от каких-либо мирных инициатив по украинскому урегулированию, но сначала хотели бы узнать детали так называемого "мирного плана" Шольца.



"Мы заранее не отмахиваемся ни от каких планов, но надо понимать, о чем идет речь. Мы сами узнали об этом из СМИ, о том, что якобы идет подготовка какого-то плана. Мы не знаем, о каких деталях там может идти речь", – объяснил спикер Кремля.



Как сообщал Mignews, накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался за ускорение перехода в мирный процесс в Украине. По его словам, в вопросе о необходимости присутствия Москвы на втором Саммите мира Берлин солидарен с позицией Президента Украины Владимира Зеленского.