



Армия повстанцев захватила крупнейшую учебную базу ВМС Мьянмы

Потеря учебной базы для ВМС Мьянмы станет серьезным ударом по моральному духу хунты, заявил государственный политик.



Повстанцы на западе Мьянмы захватили важную военную учебную базу после месяца боев, говорится в заявлении повстанческой армии, что, вероятно, станет серьезным ударом по находящимся в боевой готовности военным.



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Войска армии Аракана захватили центральный военно-морской водолазный и спасательный склад между Маунг Шве Лей поселка Тандве и деревней Квин Ваинг в штате Ракхайн, заявили повстанческие силы этнического меньшинства, борющиеся за самоопределение.



Армия Аракана (АА) заявила, что этот объект является последней военно-морской базой, удерживаемой силами хунты в поселке Тандве, и ее оборону "в огромных масштабах" обеспечивали военно-воздушные силы и флот хунты, а также более 1200 солдат, среди которых было много новых выпускников базы.



"В ходе нашей атаки было убито более 400 солдат хунты, а также захвачено оружие, боеприпасы и снаряжение хунты", — говорится в заявлении АА.

