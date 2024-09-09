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Еврейские избиратели отдают предпочтение Харрис, а не Трампу: 68% против 25%
09.09.2024 15:45 MIGnews.com

Еврейские избиратели отдают предпочтение Харрис, а не Трампу: 68% против 25%

По данным нового опроса, проведенного еврейской демократической организацией, американские евреи планируют проголосовать за вице-президента Камалу Харрис.

Опрос также показал, что 87% американских избирателей-евреев поддерживают усилия администрации Байдена по достижению прекращения огня в войне между Израилем и ХАМАСом, которое позволило бы освободить израильских заложников, удерживаемых в Газе.

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Опрос, опубликованный Еврейским демократическим советом Америки, показывает, что 68% избирателей-евреев планируют проголосовать за Харрис, кандидата от Демократической партии, и 25% планируют проголосовать за Дональда Трампа, бывшего президента и кандидата от Республиканской партии.
 

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