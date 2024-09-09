



Бернс: осенью 2022 года был реальный риск применения Россией ядерного оружия

Бернс и глава секретной разведки Великобритании Ричард Мур в минувшие выходные вели авторскую колонку для Financial Times и выступили в качестве модератора на Financial Times Weekend Festival.



Россия была главной темой статьи и обсуждения.



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"Никто из нас не должен недооценивать риски эскалации", — сказал Бернс о действиях Украины в войне против России. "Осенью 2022 года был момент, когда, как я думаю, существовал реальный риск потенциального применения тактического ядерного оружия".



Однако Бернс заявил, что США и их союзники понимают, что не могут позволить себе паниковать, услышав угрозы президента России Владимира Путина.



"Я никогда не думал, однако, и это мнение моего агентства, что мы должны быть излишне запуганы этим поведением", — сказал Бернс. "Путин — хулиган. Он будет продолжать бряцать оружием время от времени".

Мур согласился.



"Здесь есть только одна сторона, которая говорит о ядерной эскалации… и это Путин, и это глубоко безответственно и безрассудно", — сказал он. "Никто на Западе не будет запуган такими разговорами или любым другим поведением российского государства, потому что мы все признаем, что мы все должны оставаться в этом, и мы должны попытаться помочь украинцам восстановить свою независимость и суверенитет".



Бернс заявил, что Путин придерживается долгосрочного подхода в борьбе с Украиной, на которую Россия масштабно вторглась в феврале 2022 года.



"Все поведение Путина - сейчас очень самоуверенное, очень самодовольное", — сказал Бернс. "Это: "Время на моей стороне. Это только вопрос времени, когда украинцы будут раздавлены, а все их сторонники на Западе будут измотаны, и я смогу диктовать свои условия для урегулирования".



Хотя бывший союзник Путина и наемник Евгений Пригожин перед своей смертью указывал на проблемы в войне и вооруженных силах России, Бернс заявил, что не считает, что лидерская позиция Путина находится под угрозой.



"Сегодня я не вижу никаких доказательств того, что власть Путина слабеет", — сказал Бернс. "Одну вещь он делает очень хорошо — подавляет людей у себя дома".

