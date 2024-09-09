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В Латвии рухнул российский Shahed, начиненный взрывчаткой
09.09.2024 17:53 Алина Груднева

В Латвии рухнул российский Shahed, начиненный взрывчаткой

Упавшим на территории Латвии 8 сентября российским дроном был Shahed, начиненный взрывчаткой.

По данным Rus TvNet, в стране НАТО по факту падения беспилотника, который предназначался Украине, начато расследование.

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Командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш сообщил, что российский дрон был деактивирован. Он считает, что нет смысла рассматривать нарушение воздушного пространства Россией как открытую военную агрессию, поскольку целью была Украина.

В свою очередь, министр обороны Латвии Андрис Спрудс пообещал, что будет усилена противовоздушная оборона на границе.

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