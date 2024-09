Прокурору МУС грозит служебное расследование в связи с ордерами против Израиля

Юристы Великобритании, выступающие в защиту Израиля, обвиняют главного прокурора МУС Карима Хана и его сотрудников в пренебрежении своими обязанностями по предоставлению суду информации по обвиняемых, после того как он запросил ордера на арест Нетаниягу и Галанта.



Главному прокурору Международного уголовного суда (МУС) Кариму Хану и некоторым его сотрудникам грозит дисциплинарное расследование в связи с их ходатайствами об аресте израильских политиков.



Организация "Юристы Великобритании за Израиль" (UKLFI) сообщила о Хане и его сотрудниках в регулирующие органы, обвинив их в несоблюдении своих профессиональных обязанностей. UKLFI заявила, что обязана предоставить суду информацию и доказательства, по обвиняемых, премьер-министре Израиля Биньямине Нетаниягу и министре обороны Йоаве Галанта, включая обширную информацию и доказательства, которые стали известны после подачи ходатайств.



UKLFI подробно изложила свои опасения, подкрепив их многочисленными документами, в письме и приложениях к нему, направленных прокурору. В этом письме UKLFI выразил свое разочарование тем, что Прокурор просит Суд игнорировать любую информацию или доказательства, кроме тех, которые он первоначально представил в своих заявлениях о выдаче ордеров на арест, "несмотря на то, что UKLFI показал, что все обвинения против Биньямина Нетаниягу и Йоава Галанта, изложенные в опубликованном резюме прокурора, являются ложными, а также несмотря на весьма значимые доказательства, появившиеся после подачи прокурором заявлений".



Не получив ответа, UKLFI обратилась в Совет по стандартам адвокатуры Англии и Уэльса (BSB) с жалобой на Хана и его помощника Эндрю Кейли. UKLFI обвинила Хана и Кейли в несоблюдении их обязанности не вводить суд в заблуждение.



UKLFI заявила, что, согласно руководству BSB, "сознательное введение суда в заблуждение также включает непреднамеренное введение суда в заблуждение, если вы позже осознаете, что ввели суд в заблуждение, и не исправите положение".



Прокурор МУС особо утверждает, что ходатайства о выдаче ордеров на арест подаются ex parte, без заслушивания обвиняемого. Английские судьи подчеркнули, что прокурор, ходатайствующий о выдаче ордера ex parte, обязан раскрыть "любые материалы, которые потенциально неблагоприятны для ходатайства" или "могут воспрепятствовать его удовлетворению", или которые "могут иметь отношение к решению судьи, включая любые вопросы, указывающие на то, что вопрос может быть неуместным".



По словам Хьюза Л.Дж., "прокурор, ходатайствующий о выдаче ордера ex parte, должен надеть защитную шляпу и спросить себя, что, если бы он представлял ответчика или третью сторону с соответствующим интересом, он бы сказал судье, и, ответив на этот вопрос, именно это он должен сказать судье".

UKLFI также обратилась к Секретарю МУС с просьбой начать дисциплинарное расследование в отношении сотрудников Канцелярии Прокурора (OtP), включая Эндрю Кейли и Бренду Холлис, на предмет нарушения правил МУС.



Правила МУС также требуют от сотрудников OtP объективного поиска истины, в том числе путем расследования оправдательных материалов и обеспечения того, чтобы результаты были доведены до сведения Суда. Как представляется UKLFI, сотрудники OtP, участвовавшие в подготовке ходатайств о выдаче ордеров на арест Нетаниягу и Галанта, явно нарушили это и другие обязательства.



Правила МУС требуют, чтобы любая жалоба в МУС на Прокурора оставалась конфиденциальной.



Главный исполнительный директор UKLFI Джонатан Тернер заявил: "Мы доказали, что каждая фраза в каждом предложении резюме прокурора по поводу ордеров на арест Нетаниягу и Галанта в его публичном заявлении является ложной. Если это было честное и точное резюме ходатайств, которое не было опубликовано, то сами ходатайства полностью ложны. Настаивание прокурора на том, что суд должен действовать по этим заявлениям в том виде, в каком они были поданы, не обращая внимания на всю остальную информацию и доказательства, является крайне неудовлетворительным".



"Когда прокурор делал свое публичное заявление, его сопровождали Бренда Холлис и Эндрю Кейли. Похоже, что они соучаствовали в введении суда в заблуждение. BSB и ICC должны провести тщательное расследование этого очевидного проступка. До результатов этих расследований Суд не должен выносить никаких решений, опираясь на материалы, предоставленные Прокурором или ОтП в этой ситуации", - сказал Тернер.