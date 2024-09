Иран похвастался новым танком

Иран представил новый танк, получивший название Soleiman-402.



По данным издания Defensa, речь идет о модернизированной версии американского боевого танка M60, который был разработан в 1950 годы.



У нового иранского танка была улучшена система защиты. Также он оснащен современными оптическими системами и комплексом противодействия.



Пушка Soleiman-402 получила внешний экран. Также была установлена система электрооптического противодействия, которая имеет сходства с российской "Штора-1", для нейтрализации противотанковых управляемых ракет.



NEZAJA's cursed M60 upgrade "Soleiman-402" has been officially unveiled



It seems that the tank is aimed more for fire support & urban conflict against non state/weaker actors rather than facing other AFVs https://t.co/e7SjdKhltq pic.twitter.com/ASBL5mFxDq