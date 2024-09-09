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ООН обвиняет Израиль в "вопиющем пренебрежением" международным правом
09.09.2024 20:17 MIGnews.com

ООН обвиняет Израиль в "вопиющем пренебрежением" международным правом

Верховный комиссар ООН по правам человека призвал страны принять меры в отношении того, что он назвал "вопиющим пренебрежением" Израилем международного права.

Выступая на 57-й сессии Совета по правам человека в Женеве, верховный комиссар ООН Фолькер Тюрк призвал партнеров по организации "комплексно заняться" "оккупацией Израилем Иудеи, Самарии и Восточного Иерусалима", а также его продолжающимся наступлением в Газе.

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"Государства не должны и не могут мириться с вопиющим пренебрежением международным правом, включая обязательные решения Совета Безопасности ООН и постановления Международного Суда, ни в этой, ни в какой-либо другой ситуации", — заявил Тюрк, открывая сессию.

Он сослался на мнение Международного суда ООН, опубликованное в июле, в котором "израильская оккупация" была названа незаконной. Израиль отверг это мнение.
 

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