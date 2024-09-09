Новости » Арабо-израильский конфликт
ЦАХАЛ остановил колонну ООН в Газе
09.09.2024 22:01 MIGnews.com

ЦАХАЛ остановил колонну ООН в Газе

Военные сообщают, что войска остановили автоколонну ООН на севере Газы для допроса, получив разведданные о том, что несколько подозреваемых палестинцев без разрешения проникли в одну из машин.

"Военнослужащие ЦАХАЛа задержали колонну, чтобы допросить подозреваемых", — заявили военные.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

В Армии обороны Израиля утверждают, что конвой не перевозил вакцины от полиомиелита, как утверждалось в некоторых сообщениях, а скорее предназначался для сотрудников ООН, меняющих персонал в этом районе.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы