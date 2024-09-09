



ЦАХАЛ остановил колонну ООН в Газе

Военные сообщают, что войска остановили автоколонну ООН на севере Газы для допроса, получив разведданные о том, что несколько подозреваемых палестинцев без разрешения проникли в одну из машин.



"Военнослужащие ЦАХАЛа задержали колонну, чтобы допросить подозреваемых", — заявили военные.



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В Армии обороны Израиля утверждают, что конвой не перевозил вакцины от полиомиелита, как утверждалось в некоторых сообщениях, а скорее предназначался для сотрудников ООН, меняющих персонал в этом районе.

