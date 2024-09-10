



Принцу Гарри перепадет миллионное наследство

Принц Гарри получит наследство от покойной королевы-матери Елизаветы II, когда ему исполнится 40 лет.



По данным газеты The Times, 15 сентября он получит в подарок от прабабушки миллионы фунтов стерлингов из семейного трастового фонда.



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Он был создан в 1994 году. Прабабушка принцев Уильяма и Гарри вложила туда 19 миллионов фунтов стерлингов, которые за это время успели вырости.



Оба принца получили по 7,5 млн, когда им исполнился 21 год. Второй транш должен быть выплачен на 40-летие.



По мнению источников, прабабушка могла оставить больше денег именно для Гари, чтобы компенсировать тот факт, что у него будет меньше королевских обязанностей и денег.